В ВОЗ назвали условия для возвращения к ограничениям из-за коронавируса в России

10 Июль 2020 2020-07-10T14:01:25+03:00

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Всемирная организация здравоохранения не исключает возвращение России к более жестким ограничения, связанным с распространением коронавирусной инфекции об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, отметив, что такой сценарий возможен, если россияне не будут соблюдать меры предосторожности.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция..., если начнёт расти число случаев - другого способа просто не будет», - передает слова представителя организации «РИА Новости».

При этом Вуйнович утверждает, что возможность «отката» существует во всех странах до тех пор, пока не будет создана вакцина или лекарство против коронавируса. В связи с этим она призвала всех быть готовыми. «Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», - отметила она.

Напомним, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уже не раз предупреждал, что пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла своего пика, а распространение заболевания только ускоряется. Он обращал внимание на то, что некоторые страны столкнулись с ростом случаев заболевания при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни

ИСТОЧНИК KP.RU