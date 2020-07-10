2020-07-10T14:01:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ назвали условия для возвращения к ограничениям из-за коронавируса в России

Представитель организация призвала все страны быть подготовится к «откату»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ВОЗ назвала условия для возвращения к ограничениям из-за коронавируса в РоссииВОЗ назвала условия для возвращения к ограничениям из-за коронавируса в РоссииФото: Лилия ЗАХАРОВА
Изменить размер текста:

Всемирная организация здравоохранения не исключает возвращение России к более жестким ограничения, связанным с распространением коронавирусной инфекции об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, отметив, что такой сценарий возможен, если россияне не будут соблюдать меры предосторожности.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция..., если начнёт расти число случаев - другого способа просто не будет», - передает слова представителя организации «РИА Новости».

При этом Вуйнович утверждает, что возможность «отката» существует во всех странах до тех пор, пока не будет создана вакцина или лекарство против коронавируса. В связи с этим она призвала всех быть готовыми. «Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», - отметила она.

Напомним, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уже не раз предупреждал, что пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла своего пика, а распространение заболевания только ускоряется. Он обращал внимание на то, что некоторые страны столкнулись с ростом случаев заболевания при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса
Против Порошенко возбудили еще четыре дела
«Роскосмос» направил спецборт с медиками на Байконур из-за вспышки коронавируса
Пандемия отступает: в сентябре Сочи примут российский этап гонок «Формула 1»
В ВОЗ назвали условия для возвращения к ограничениям из-за коронавируса в России
Адвокатов по делу Михаила Ефремова подозревают в нарушение этики
Не запрещать участникам ЕГЭ приносить еду и воду предложили в Роспотребнадзоре
Украина подозревает Россию в желании выйти из минских соглашений
Китай обнаружил коронавирус на упаковках креветок из Эквадора
Медведев: Россию беспокоят случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии
Эксперты: пандемия очистила воздух, но ненадолго
Член церковного суда прокомментировал лишение сана отца Сергия
Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи в сентябре
Евросоюз выступил против возобновления смертной казни в США
Лавров: Япония не отвечает на предложение России заключить мирный договор
Аналитик оценил перспективу увеличения цены нефти до 100 долларов
Глава Службы внешней разведки прокомментировал дело Сафронова
Судьба СНВ-3 предрешена: Лавров сообщил об отказе США продлевать договор
В России запустили пилотную программу бюджетных путешествий внутри страны
Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Китая
Лавров сообщил о рисках ядерного противостояния
Тренер клуба «Знамя Труда» рассказал, как спас юного вратаря после удара молнии