2020-07-10T14:41:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса

Группа специалистов определит, как инфекция передалась человеку
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавирусаЭксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 10 июля, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай. Их основанная цель – определить происхождения коронавирусной инфекции нового типа, которая начала распространяться по миру с территории этой страны, а также понять, как заболевание передалось человеку. Об этом пишет издание Reuters.

Рассказывая о миссии исследователей, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее объяснил, что ученые до сих пор не знают, как и в какой момент была пройдена грань между животными и людьми, и теперь хотят выяснить процесс передачи коронавирусной инфекции. При этом в цепочке заболеваемости могут участвовать как дикие животные, так и сельскохозяйственные.

В ближайшее время двое экспертов будут определять "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, который будет непосредственно нацелен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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