Песков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, сообщали ли следственные органы в Кремль данные по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургал заранее. Об этом пишет ТАСС.
- Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на этот вопрос, - объяснил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу, 10 июля.
Комментирую недавние заявления лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского, которые связал дело хабаровского губернатора с коррупцией во властных структурах, официальный представитель Кремля отметил, что таким серьезным обвинения требуется доказательная база.
- Это весьма серьезные обвинения, они должны быть каким-то образом подкреплены. В противном случае, конечно, те, кто упоминался, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего законодательства, - указал Дмитрий Песков.
Напомним, что сегодня суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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