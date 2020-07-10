2020-07-10T14:38:59+03:00
Общество

Песков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее

Пресс-секретарь президента также призвал Жириновского доказать обвинения о давлении на Фургала
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Песков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранееПесков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранееФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, сообщали ли следственные органы в Кремль данные по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургал заранее. Об этом пишет ТАСС.

- Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на этот вопрос, - объяснил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу, 10 июля.

Комментирую недавние заявления лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского, которые связал дело хабаровского губернатора с коррупцией во властных структурах, официальный представитель Кремля отметил, что таким серьезным обвинения требуется доказательная база.

- Это весьма серьезные обвинения, они должны быть каким-то образом подкреплены. В противном случае, конечно, те, кто упоминался, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего законодательства, - указал Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержание Сергея Фургала: Почему народ прощает любимым политикам «грехи прошлого»

Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин - о том, что судьба Сергея Фургала удивительно похожа на историю авторитета из 90-х Анатолия Быкова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
Более 7000 человек стали участниками всероссийской акции #благодарямоейсемье
Собянин назвал условие, которое позволяет снимать ограничения в Москве
Собянин сообщил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в Москве
Мишустин поручил открыть в 2024 году трассу Москва—Казань
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Законопроект о запрете без суда забирать детей из семьи внесли в Госдуму
Трамп назвал виртуальное обучение ужасным в сравнении с очной формой
В Германии назвали Telegram главной платформой для правых экстремистов
Южнокорейцы выступили против торжественных похорон мэра Сеула из-за обвинений в домогательствах
Песков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее
Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса
Против Порошенко возбудили еще четыре дела