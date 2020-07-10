10 Июль 2020 2020-07-10T14:38:59+03:00

Песков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента также призвал Жириновского доказать обвинения о давлении на Фургала

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, сообщали ли следственные органы в Кремль данные по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургал заранее. Об этом пишет ТАСС.

- Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на этот вопрос, - объяснил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу, 10 июля.

Комментирую недавние заявления лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского, которые связал дело хабаровского губернатора с коррупцией во властных структурах, официальный представитель Кремля отметил, что таким серьезным обвинения требуется доказательная база.

- Это весьма серьезные обвинения, они должны быть каким-то образом подкреплены. В противном случае, конечно, те, кто упоминался, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего законодательства, - указал Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержание Сергея Фургала: Почему народ прощает любимым политикам «грехи прошлого»

Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин - о том, что судьба Сергея Фургала удивительно похожа на историю авторитета из 90-х Анатолия Быкова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU