Южнокорейцы выступили против торжественных похорон мэра Сеула из-за обвинений в домогательствах

10 Июль 2020 2020-07-10T14:53:48+03:00

За день до смерти Пак Вон Суна секретарша обвинила его в домогательствах

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Почти 150 тысяч южнокорейцев выступили против торжественных похорон мэра Сеула. Пак Вон Сун скончался накануне, наиболее вероятной причиной его смерти называют самоубийство. Причем, большинство СМИ связывают гибель политика с недавними обвинениями в сексуальных домогательствах.

- Разве есть необходимость в том, чтобы наши граждане следили в СМИ за торжественными пятидневными похоронами могущественного политика, который совершил самоубийство из-за обвинений в домогательствах? Считаю, что в данной ситуации уместна тихая церемония в семейном кругу, - говорится в петиции, которую подписывают все больше людей.

Тем не менее, пока планы властей не изменились. Похороны должны продлиться пять дней, как и подобает при смерти мэра. Для этого перед мэрией будет установлен алтарь, где с усопшим смогут проститься обычные граждане и бывшие коллеги, передает агентство Yonhap.

Напомним, Пак Вон Сун скончался 9 июня в возрасте 64 лет. Его тело нашли в лесу на склоне горы. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти.

За день до этого Пак Вон Сун оказался в центре громкого скандала. Секретарша мэра обвинила его в домогательствах. По словам девушки, она была "не единственной жертвой". Именно с этими инцидентом южнокорейские СМИ связывают внезапную гибель политика.

ИСТОЧНИК KP.RU