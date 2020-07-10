Законопроект о запрете без суда забирать детей из семьи внесли в Госдуму

10 Июль 2020 2020-07-10T15:18:21+03:00

Вячеслав Володин отметил, что благополучие и воспитание детей - одна из важнейших задач государства

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В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает возможность без суда забирать ребенка из семьи лишь в случаях крайней необходимости.

«Цель поправок —максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью», — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Речь идет о случаях, когда доказано нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребенка. В остальных ситуациях вопрос изъятия будет находиться в компетенции суда, что позволит сократить риск ошибок органов опеки и попечительства.

Если поправки будут приняты, рассмотрение заявления будет производится в срок 24 часов с момента его поступления с обязательным участием представителя органов опеки, попечительства, прокурора и родителей или иных лиц, на попечении которых находится ребенок.

Действия органов опеки и попечительства могут быть оспорены родителями или родственниками, на попечении которых находился несовершеннолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU