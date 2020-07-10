2020-07-10T15:40:15+03:00
В мире

В Германии назвали Telegram главной платформой для правых экстремистов

Согласно проведенному исследованию, операторы приложения удаляют только каждый десятый крайне правый пост
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В Германии назвали Telegram главной платформой для правых экстремистовВ Германии назвали Telegram главной платформой для правых экстремистовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Telegram является основной платформой для правых экстремистов, к такому выводу пришли эксперты центр федерального правительства Германии и региональных властей, изучающие, как интернет-компании противодействуют нелегальному контенту.

Как передает немецкое издание Spiegel со ссылкой на поступившее в его распоряжение исследование центра jugendschutz.net, согласно проведенному исследованию, операторы приложения удаляют только каждый десятый крайне правый пост, о котором сообщает правительство.Более того, они не придерживаются активного подхода при реагировании на подобные сообщения, чем, по мнению немецких экспертов, укрепляет международную сеть правых экстремистов.

«Telegram стал важным узлом, который объединяет правых экстремистов различных спектров», - пишут по результатам исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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