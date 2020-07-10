Трамп назвал виртуальное обучение ужасным в сравнении с очной формой

10 Июль 2020 2020-07-10T15:24:51+03:00

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Президент США Дональд Трамп назвал виртуальное обучение ужасным в сравнении с получением знаний в школе и призвал открыть школы этой осенью.

«Теперь, когда мы стали свидетелями этого в больших масштабах и знаем об этом не понаслышке, виртуальное обучение оказалось ужасным по сравнению с обучением в школе или в кампусе. Их вообще нельзя сравнивать!», - написал американский лидер на своей странице в Twitter

Более того глава Белого дома пригрозил прекратить финансирование школ из федерального правительства, если они не откроются к предстоящему учебному году.

Напомним, в США ухудшается эпидемиологическая обстановка несколько дней подряд страна ставила антирекорды по числу заболевших коронавирусом. За сутки в стране выявляют более 50 тысяч новых случаев. По последним данным количество инфицированных в Штатах превысило 3,2 млн человек.

В целях борьбы с распространением инфекции некоторые штаты США возвращаются к ограничительным мерам: в Майами снова установил комендантский час, а в Техасе вводят строгий масочный режим и запрет на собрания больше 10 человек. Однако не везде готовы принять такие правила. В американском городе Бойсе организовала акцию против обязательного ношения масок в общественных местах, увидев в масках новый «символ угнетения»

ИСТОЧНИК KP.RU