Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
С 4 по 10 июля акция одновременно проходила в Приморье и на Сахалине. Жители 10 городов могли сдать бесплатный анонимный тест в мобильных пунктах тестирования (МПТ) — белых газелях с узнаваемой алой лентой на ботах и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция». За это время тестирование прошли более тысячи человек.
10 июля в Южно-Сахалинске состоялось закрытие сахалинского этапа акции. Заместитель директора Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Анна Грошева рассказала, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» с 2016 года приобретает все большие масштабы и форматы, а благодаря партнёрам становится ещё более доступной и простой для каждого человека. Наша акция с человеческим лицом: лицом команды, которая каждый день доносит поистине важные знания о ВИЧ, представителей СМИ, позволяющих эту информацию преумножить и, конечно, каждого участника, узнавшего свой ВИЧ-статус».
В заключение Анна Грошева отметила, что «ответственность за свое здоровье – это ответственность не медицинского персонала, а самого человека, который может и должен сам беречь свое здоровье и отвечать за свое поведение».
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Впереди у экспедиции Хабаровский край
С 13 по 17 июля тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах региона: Ванино, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Хабаровске. Тестирование проводится при помощи слюновых тестов и занимает всего 15 минут. Также во время тестирования каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики и обсудить со специалистом в личной беседе собственные риски.
Акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции. Консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.
Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru
ВАЖНО
ВИЧ и СПИД – не одно и то же. ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, хроническое заболевание. При правильном лечении можно контролировать и сдерживать его развитие.
СПИД - Синдром Приобретенного Иммунодефицита - последняя стадия ВИЧ- инфекции. Состояние, которое наступает, если человек долгое время не получает лечения от ВИЧ.
При СПИДе любое сопутствующее заболевание может привести к смерти.
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