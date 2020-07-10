Мишустин поручил открыть в 2024 году трассу Москва—Казань

10 Июль 2020 2020-07-10T15:43:34+03:00

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Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ввести в 2024 году в строй новую автодорогу М-12 между Москвой и Казанью. Он также отметил на совещании о строительстве российского участка международного маршрута из Европы до Западного Китая, что строительство участка трассы станет важнейшей частью плана по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса.

Мишустин также сообщил, что на строительство автодороги М-12 выделят 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.Общий объём финансирования составил 650 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU