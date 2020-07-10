Собянин сообщил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в Москве

10 Июль 2020 2020-07-10T16:00:52+03:00

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Никакой второй волны коронавируса в ближайшее время в Москве не ожидается. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин, И сослался на опыт и разговоры со многими врачами и специалистами Роспотребнадзора

«Очень много разных прогнозов. <...> Один говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь (…) вижу, что мы все-таки пики прошли», - сказал московский градоначальник в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, Собянин указал на уровень коллективного иммунитета москвичей к коронавирусу, который, по его словам, позволяет и дальше снимать введённые в городе ограничения.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения назвала условиям, при которых Россия может вернуться к более жестким ограничения, связанным с распространением коронавирусной инфекции. По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, такой сценарий возможен, если россияне не будут соблюдать меры предосторожности, в особенности физическую дистанцию. Однако, она предупредила, что к такому развитию событий должны быть все страны.

ИСТОЧНИК KP.RU