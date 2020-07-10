ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

10 Июль 2020 2020-07-10T15:55:46+03:00

Международная организация просит турецкие власти выйти на конструктивный диалог до того, как христианский собор превратят в мечеть

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ЮНЕСКО настоятельно просит Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и прекратить обсуждение на тему превратить его в мусульманскую мечеть. Об в пятницу сказано в заявлении организации.

«Святая София в качестве части «Исторических районов Стамбула» входит в список всемирного наследия как музей. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась», — говориться в публикации.

ЮНЕСКО просит Турцию о конструктивном диалоге прежде, чем страна примет хоть какое-либо решение.

В международной организации отметили, что для изменений такого рода, для начала необходимо оповестить ЮНЕСКО и запросить проверку у Комитета всемирного наследия.

На этой неделе Госсовет Турции единогласно проголосовал за смену христианского статуса собора на мечеть.

Напомним, что информация о том, что власти Турции стали рассматривать этот вопрос появилась 2 июля. В заявлениях турецкого правительства отмечается, что за смену религиозного статуса Собора Святой Софии проголосовало 70% турецких респондентов.

Не поддержали такое решение госсекретарь США Майк Помпео, а также Русская православная церковь. Госдума РФ в срочном порядке составила обращение к Великому национальному собранию Турции с просьбой не торопиться с решением по данному вопросу.

Собор Святой Софии был освящен 27 декабря 537 года. Тысячу лет он являлся одним из самым большим храмом в мире, но потом турецкие власти превратили его в главную мечеть Османской империи. Начиная с 1935 года собор Святой Софии носит статус музея. ЮНЕСКО признал его памятником мирового наследия в 1985 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789411" frameborder="0"></iframe> Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU