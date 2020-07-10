2020-07-10T15:43:50+03:00
Умные вещи

Более 7000 человек стали участниками всероссийской акции #благодарямоейсемье

Завершилась всероссийская акция #благодарямоейсемье, организатором которой выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной ситуации
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Во всероссийской акции #благодарямоейсемье приняли участие более 7000 человек. Фото: предоставлено пресс-службой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации.Во всероссийской акции #благодарямоейсемье приняли участие более 7000 человек. Фото: предоставлено пресс-службой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации.
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В онлайн-акции, приуроченной к празднованию Дня семьи, любви и верности, приняли участие более 7000 человек. Телемост, соединивший 8 городов, представляющих все федеральные округа Российской Федерации, стал завершающим мероприятием акции.

В этот замечательный день – День семьи, любви и верности, в студии пресс-центра ТАСС Марина Владимировна Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассказала зрителям об акции, ее целях и задачах, о масштабном проекте «Многодетная Россия», в рамках которой она проходила. М.В. Гордеева сказала о том, что «к семье приковано внимание и общества, и государства. Неслучайно основные задачи национальных проектов относятся именно к сфере поддержки семьи и детства. Тема семьи и детства четко прозвучала в поправках к Конституции. В Основном законе страны теперь прописано, что интересы детей, и в первую очередь – их семейное воспитание – являются приоритетом государственной политики. Единой, социально ориентированной, направленной на поддержку семьи и укрепление семейных ценностей. Фонд поддержки детей уже много лет планомерно и системно работает в этом направлении».

Модератором телемоста стал известный российский телеведущий, многодетный отец Оскар Кучера. Телемост соединил города Владивосток, Новосибирск, Челябинск, Мурманск, Ярославль, Волгоград, Энгельс и Ставрополь, которые являются давними партнерами Фонда поддержки детей. В этих городах на маршрут вышли автобусы акции #благодарямоейсемье, оформленные фотографиями счастливых семей и яркими высказываниями о том, что большинству людей дала семья.

В завершении телемоста Оскар Кучера назвал победителей флешмоба #благодарямоейсемье, в котором приняли участие более 7 000 пользователей соцсетей. 1 место жюри присудило маме 4-х детей из Тюмени (Олеся (@misskoksharova), которая благодаря семье научилась «прощать, доверять и любить чисто и искренне, как дети, от всего сердца», старается «ценить каждый миг жизни и радоваться мелочам... улитке на травинке и снегопаду, наблюдать за облаками и смотреть как горит костёр...» и знает, «как здорово когда есть тот, кто о тебе заботится...укроет одеялом, поможет по дому, заберёт утром малыша и даст немного ещё поспать».

2 место было отдано маме двух мальчиков Екатерине из Волгограда (@krolik_i_induk), которая благодаря своей семье научилась любить. «Всем сердцем, зная, что есть жизнь, дороже чем твоя, и что ты никогда не будешь одинок!».

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