Храм Гроба Господня вновь закрыт из-за коронавируса

10 Июль 2020 2020-07-10T16:34:51+03:00

Он был открыт для посещения с 24 мая после двухмесячного карантина

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В Иерусалиме Храм Воскресения Христова, который также называют храмом Гроба Господня, вновь закрыли для посетителей из-за угрозы нового роста заражений в Израиле, сообщает телеканал Al Arabiya.

Напомним, Храм Гроба Господня закрыли для посещения 26 марта и открыли лишь спустя два месяца, 24 мая. В храме могли находиться вместе лишь 50 человек, соблюдая социальную дистанцию в два метра, находясь в маске. При этом прихожанам нельзя трогать иконы, камни и любые другие предметы в помещении.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти Израиля вновь приняли решение закрыть клубы, бары и спортивные залы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди населения.

Рост случаев заражения начался с наступлением июля. Число ежедневно выявляемых новых заболевших COVID-19 выросло вдвое. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 35 631 заболевший, скончались 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU