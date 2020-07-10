2020-07-10T17:00:17+03:00
В мире

РПЦ прокомментировала решение вернуть собору Святой Софии статус мечети

Ранее Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность попытками изменить статус Айя-Софии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ранее Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность попытками изменить статус Айя-СофииРанее Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность попытками изменить статус Айя-СофииФото: Иван МАКЕЕВ
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Русская православная церковь ранее выразила обеспокоенность возможным превращением собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, однако эти предостережения не были услышаны турецкими властями, что может привести к дальнейшим разногласиям. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям», - приводит его слова агентство ТАСС.

Как писал kp.ru, несмотря на призывы РПЦ, ЮНЕСКО и представителей многих стран, Госсовет Турции принял решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал турецкие власти не возвращаться к временам Средневековья и с уважением относиться к чувствам верующих. Патриарх Кирилл подчеркнул, что Собор важен для всего Православия и для Русской Церкви, поскольку с ним связана история крещения Руси.

Напомним, Базилика была построена в 537 году на месте раннехристианских храмов. Собор на протяжении столетий считался символом Византийской империи. Однако после захвата Константинополя турками в XV веке Айя-Софию превратили в мечеть, и пристроили минареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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