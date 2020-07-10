Росстат назвал число погибших от коронавируса в России за май

10 Июль 2020 2020-07-10T18:01:57+03:00

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По изначальным данным за май коронавирус унёс жизни 5 644 человек, однако для ещё 1,8 тысячи случаев вирус стал предполагаемой причиной смерти, сообщил глава Росстата Павел Малков.

Он уточнил, что 5 644 погибших - это подтверждённые смерти по причине заражения коронавирусом, однако завершены ещё не все исследования, а подозрение на заражение коронавирусом остаётся для 1,8 тысячи умерших.

Малков также заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что у 1 530 погибших в мае коронавирус повлиял на приближение смерти, но не был основной её причиной. 3 478 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса скончались из-за других заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU