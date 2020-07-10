2020-07-10T18:01:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Росстат назвал число погибших от коронавируса в России за май

Глава ведомства сообщил, что у 1,8 тысячи умерших COVID-19 стал предполагаемой причиной смерти
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В мае 7 444 человека умерли в России от коронавирусаВ мае 7 444 человека умерли в России от коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По изначальным данным за май коронавирус унёс жизни 5 644 человек, однако для ещё 1,8 тысячи случаев вирус стал предполагаемой причиной смерти, сообщил глава Росстата Павел Малков.

Он уточнил, что 5 644 погибших - это подтверждённые смерти по причине заражения коронавирусом, однако завершены ещё не все исследования, а подозрение на заражение коронавирусом остаётся для 1,8 тысячи умерших.

Малков также заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что у 1 530 погибших в мае коронавирус повлиял на приближение смерти, но не был основной её причиной. 3 478 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса скончались из-за других заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24