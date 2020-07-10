Неизвестные сообщили о минировании высотки МИД России

10 Июль 2020 2020-07-10T18:07:48+03:00

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В Москве неизвестные заявили о том, что здание Министерства иностранных дел России заминировано.

- Специалисты проверяют сообщение о "минировании" здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом РИА Новости в МИД России заявили, что в здании проходят рутинные проверочные мероприятия, а сообщения о минировании не подтвердили.

Напомним, с ноября 2019 года в России началась "волна минирований". За это время злоумышленники сообщали о заложенной взрывчатке в окружных суда, школах, детских садах, самолётах, станциях метро в Москве и Санкт-Петербурге, торговых центрах и университетах.

ФСБ раскрыла, а Роскомнадзор заблокировал пять иностранных ресурсов, с помощью которых были отправлены все анонимные угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU