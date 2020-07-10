Сотрудники Московского метрополитена остановили на входе вооруженного человека

10 Июль 2020 2020-07-10T18:19:48+03:00

На станции «Медведково» задержан гражданин, у которого под рубашкой оказался пистолет ТТ с 6 патронами

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Трое сотрудников службы безопасности метрополитена, проявившие бдительность, получили благодарственные письма Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

-Безопасность пассажиров – ключевой приоритет в работе Московского метрополитена. Работники метро выявляют и пресекают любые попытки провоза потенциально опасных предметов. В июне наши сотрудники выявили и обезвредили пассажира с огнестрельным оружием при попытке входа в метро, и тем самым продемонстрировали высочайший уровень профессионализма, – сообщили в пресс-службе метро.

Кстати, в прошлом году Служба безопасности столичного метро признана лучшим специализированным подразделением в России. Ее сотрудники в апреле, мае и июне этого года выявили в метро около 40 тысяч опасных предметов. К потенциально опасным предметам, в том числе относят колющие и режущие предметы, а также холодное и огнестрельное оружие.