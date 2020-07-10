Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

10 Июль 2020 2020-07-10T18:22:58+03:00

После подписания в храме станет можно проводить молитвы

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть. Это позволит мусульманам проводить молитвы в Айя-Софии.

Эрдоган сообщил об этом в своём Twitter.

Ранее сегодня, 10 июля, Госсовет Турции (высший административный суд страны) принял решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить на ее территории какие-либо богослужения.

Также сайт KP.ru сообщал, что 2 июля принятие решение об изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть заняло у Госсовета Турции 17 минут. Президент Эрдоган ещё в начале июня поручил решение этого вопроса своим помощникам. Тогда он отмечал, что люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU