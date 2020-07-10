В МИД России заявили, что Москву не уведомили об иске Нидерландов в ЕСПЧ по делу МН17
Амстердам обратился в суд из-за приписываемому Москве отношению к крушению малазийского Боинга
Россия не получала официальных уведомлений об иске Нидерландов в ЕСПЧ по MH17Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официального уведомления об иске Нидерландов в Европейский суд по правам человека российской стороне не поступало, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Нидерланды обратились в ЕСПЧ по делу о крушении над территорией Украины в 2014 году пассажирского Boeing-777, следовавшего по рейсу МН-17.
- Официальных уведомлений не поступало, - заявила Захарова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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