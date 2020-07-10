2020-07-10T18:42:05+03:00
В мире

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению рейса МН17

Минюст готов отстаивать позицию Москвы в ЕСПЧ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минюст готов отстаивать позицию РФ в ЕСПЧ после подачи жалобы Нидерландов по рейсу MH17Минюст готов отстаивать позицию РФ в ЕСПЧ после подачи жалобы Нидерландов по рейсу MH17Фото: REUTERS
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В министерстве юстиции России заявили, что готовы отстаивать позицию Москвы в Европейском суде по правам человека после того, как Нидерланды обратятся с жалобой по делу о причастности России к крушению малазийского Боинга в 2014 году.

- В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами. Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах, - сообщили в пресс-службе Минюста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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