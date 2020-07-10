2020-07-10T18:58:37+03:00
Общество

Действие просроченных водительских прав продлили до конца года

Водители могут заменить документы до 31 декабря включительно
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 годаДействие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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11 июля вступает в силу указ МВД, продлевающий просроченные водительские права и паспорта до конца 2020 года. Речь идет о документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.

Водители могут заменить свои права до 31 декабря включительно. До этого дня документы будут действительными без каких-либо ограничений.

Записаться в ГАИ для получения новых прав граждане могут либо через портал Госуслуг, либо напрямую в автоинспекции. Для того, чтобы исключить столпотворение в подразделениях будут увеличены часы приема и количество сотрудников.

- В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме, - говорится в сообщении на сайте "МВД-Медиа".

Продление документов также касается граждан, которые достигли 14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но еще не успели получить паспорта. До конца года они могут предъявлять свидетельство о рождении в качестве документа, удостоверяющего личность.

Напомним, в апреле Владимир Путин подписал указ о продлении действия водительских прав и паспортов. Это было сделано для того, чтобы люди лишний раз не посещали госучреждения в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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