Росавиация разработала план возобновления международных перелётов
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Сообщается, что Россия в первую очередь откроет авиасообщение со странами с наиболее благоприятной эпидситуацией.
В заявлении ведомства сказано, что Росавиация уже направила обращение руководству авиационной отрасли нескольких стран. В обращениях Росавиация выдвинула свои предложения и условия для возобновления международных рейсов.
Несколько стран уже ответили заинтересованностью в предложении России. Отмечается также, что Росавиация консультируется с авиационными властями этих государств.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что с 15 июля Россия начнёт переговоры с другими странами относительно возможности открытия международного авиасообщения. Россия возобновит перелёты в те страны, где среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение также двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU