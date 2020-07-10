2020-07-10T19:37:19+03:00
Общество

Росавиация разработала план возобновления международных перелётов

Авиасообщение откроют со странами с наиболее благоприятной эпидситуацией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствамиРосавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствамиФото: Иван ВИСЛОВ
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Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Сообщается, что Россия в первую очередь откроет авиасообщение со странами с наиболее благоприятной эпидситуацией.

В заявлении ведомства сказано, что Росавиация уже направила обращение руководству авиационной отрасли нескольких стран. В обращениях Росавиация выдвинула свои предложения и условия для возобновления международных рейсов.

Несколько стран уже ответили заинтересованностью в предложении России. Отмечается также, что Росавиация консультируется с авиационными властями этих государств.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что с 15 июля Россия начнёт переговоры с другими странами относительно возможности открытия международного авиасообщения. Россия возобновит перелёты в те страны, где среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение также двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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