2020-07-10T19:23:07+03:00
Экономика

Тарифы на связь в России за год выросли на 4%

В ФАС заявили, что дальнейших предпосылок для роста цен нет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Тарифы на связь в России в 2020 году в среднем выросли на 4%Тарифы на связь в России в 2020 году в среднем выросли на 4%Фото: Александр Новиков
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В среднем услуги связи в России выросли на 4% с начала года. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба. Эксперты поясняют, что во время пандемии нагрузка на мобильные сети увеличилась на 20%.

ФАС учитывала рост цен у ведущих российский операторов ("Билайн", МТС, "Мегафон"), в частности у Tele2. Ранее у ведомства возникли претензии к этому провайдеру из-за необоснованного повышения стоимости услуг. ФАС обязала Tele2 вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года.

В ведомстве отметили, что предпосылок для дальнейшего повышения тарифов нет, поэтому эксперты будут продолжать следить за ситуацией.

Ранее исследователи информационно-аналитического агентства Content Review заявили о том, что с декабря 2019 года тарифы на мобильную связь в России увеличились в среднем на 8%. Кроме того, эксперты не исключают, что во второй половины 2020 года цены могут вырасти еще на 14%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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