2020-07-10T20:05:32+03:00
Политика

Россия ждёт от Украины официального заявления о позиции по Минским соглашениям

Ранее в Киеве договор по Донбассу назвали неактуальным
Ася КУЗНЕЦОВА
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Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашенийКозак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России ждут официального разъяснения позиции Украина касаемо Минских соглашений по Донбассу, заявил заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Козак назвал Минские соглашения неактуальными. Козак отметил, что если это заявление украинские власти не опровергнут, Киев выйдет из минского и нормандского форматов по урегулированию конфликта на Украине.

- Что это означает, сегодня говорить трудно. Является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова? Этот вопрос требует прояснения, - приводит РИА Новости слова Козака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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