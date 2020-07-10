Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выставке «Всероссийский день поля – 2020» подвел итоги посевной кампании

10 Июль 2020 2020-07-10T20:17:48+03:00

По словам Дмитрия Патрушева, этот год стал для аграриев непростым. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о главных приоритетах растениеводства в России и подвел итоги посевной кампании. В рамках выставки «Всероссийский день поля – 2020» глава Минсельхоза провел пленарное заседание, участниками которого стали руководители крупнейших агропредприятий, представители сельхозбизнеса, науки, отраслевых союзов и финансовых структур.

По словам Дмитрия Патрушева, этот год стал для аграриев непростым, но даже в самые напряженные моменты российский АПК не прекращал работу и завершил посевную кампанию на достойном уровне. Всего российские сельхозпроизводители засеяли около 80,2 млн га пашни. По некоторым показателям 2020 год выдался успешнее прошлого: на 500 тысяч га больше посеяно яровой пшеницы, на 300 тыс. га — кукурузы, на 200 тыс. га — подсолнечника. Успешной посевная кампания стала благодаря хорошей оснащенности предприятий АПК всем необходимым, и в первую очередь - удобрениями и техникой.

Хотя не везде погода была благоприятной, и в некоторых регионах пришлось вводить режим ЧС, это не отразилось на ходе уборочных работ.

- Постепенно в уборку включается всё больше субъектов, и благодаря слаженной работе всех звеньев аграрного производства, можно рассчитывать на достойный урожай, - подчеркнул Дмитрий Патрушев. - В частности, по зерну планируем выйти на показатель не менее 122,5 млн тонн.

Приоритетом развития отечественного АПК глава Минсельхоза считает стабильность российского продовольственного рынка. Вместе с тем, по мнению Дмитрия Патрушева, необходимо активнее продвигать продукцию отечественных аграриев за рубежом. Для этого необходимо продолжать целенаправленно увеличивать объем производства сельхозпродукции.

Напомним, выставка «Всероссийский день поля – 2020» проходит в Брянской области с 9 по 11 июля. В этом году крупнейший аграрный форум России впервые проводится не только в традиционном, но и в онлайн-формате.