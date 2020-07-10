В МИД России заявили, что иск Нидерландов в ЕСПЧ по по делу MH17 затруднит поиск истины
Иск Нидерландов к России в Европейский суд по правам человека спровоцирует политизацию процесса, а также затруднит поиск истины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она также отметила, что Гаага наносит очередной удар по двусторонним отношениям между Россией и Нидерландами, обращаясь в ЕСПЧ по делу о крушении малазийского Боинга над территорией Украины.
Напомним, 17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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