2020-07-10T21:38:46+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

За 24 часа на планете выявили более 228 тысяч случаев заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в миреВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что 10 июля был зафиксирован рекордный прирост новых заражённых коронавирусом. За сутки в мире выявили более 228 тысяч новых заболевших, сообщает Reuters.

Наибольшее число новых заражённых зарегистрировано в США, где за сутки выявили 64 тысячи новых заболевших. В Бразилии тесты на коронавирус показали положительный результат у 67,9 тысячи пациентов, а в Индии суточный прирост составил 26,5 тысячи человек.

За сутки в мире скончались от коронавируса 5 565 пациентов.

В ВОЗ также заявляют, что всего в мире зафиксировано 12,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии от заражения скончались 551 тысяча человек. Больше всего смертей в сутки зафиксировано в Бразилии. За 24 часа страна потеряла 1 223 человека. В США этот показатель составил 991, а в Мексике - 782.

ИСТОЧНИК KP.RU

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