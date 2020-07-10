2020-07-10T21:49:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ призвали принимать гидроксихлорохин только под контролем врачей

Препарат не даёт положительных результатов
Ася КУЗНЕЦОВА
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ВОЗ призывает использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19 под наблюдением врачейВОЗ призывает использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19 под наблюдением врачейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Всемирной организации здравоохранения призвали не использовать гидроксихлорохин без наблюдения специалистов. Также в ВОЗ отметили, что препарат не показывает положительных результатов в лечении коронавируса. При этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что исследования продолжаются.

- Пока они чётко не показали положительного воздействия на тех, кто его принимает, - заявил Майкл Райан на брифинге в Женеве.

Напомним, ВОЗ ранее остановила испытания лекарства от малярии гидроксихлорохина и антиретровирусный препарата ритонавира (лопинавира) на пациентах с коронавирусом, поскольку оба средства практически не снижают уровень летальность от коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Бразилии Жаир Болсонару, который отрицал опасность коронавируса, но всё же заразился им, сейчас принимает гидроксихлорохин.

До него этот противомалярийный препарат принимал и рекомендовал в качестве профилактики заражения президент США Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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