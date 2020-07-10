Путин: Защищая свои интересы, мы не должны выглядеть, как придурки

10 Июль 2020 2020-07-10T21:53:33+03:00

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Президент России Владимир Путин рассказал, что уверен в продолжении экономического противостояния между страна мира.

- Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, - заявил президент в интервью телеканалу "Россия-1".

Отвечая на вопрос о том, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами на фоне иногда откровенного хамства, президент также заявил, что не считает обязательным для России проявлять агрессию

- Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да ещё и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями, - заявил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU