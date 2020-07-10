Бой Петр Ян - Жозе Альдо UFC 251 12 июля 2020: опубликовано видео дуэли взглядов
За два дня до боя за чемпионский пояс между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо состоялась официальная церемония дуэли взглядов двух бойцов. Она прошла в Абу-Даби на "Бойцовском острове" - специально взятом в аренде участке земли, который изолирован и внутри которого поддерживаются все необходимые меры в борьбе против коронавируса.
Отметим, что Ян и Альдо будут биться за звание чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Оба бойца а церемонии взвешивания показали одинаковый вес. Напомним, что главным событием шоу UFC 251 будет поединок за звание чемпиона в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем - Усман проведет защиту своего звания.
В со-главном поединке вечера промоушена пройдет встреча за звание чемпиона в полулегком весе. В октагоне Александер Волкановски будет давать реванш Максу Холлоуэю.
Начало основного карда боев на UFC 251 - после 5 часов утра по московскому времени 12 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU