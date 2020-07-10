Бой Петр Ян - Жозе Альдо UFC 251 12 июля 2020: опубликовано видео дуэли взглядов

10 Июль 2020 2020-07-10T21:28:11+03:00

Накануне поединка в Абу-Даби перед боем Петр Ян - Жозе Альдо на UFC 251 состоялась дуэль взглядов спортсменов [видео]

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За два дня до боя за чемпионский пояс между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо состоялась официальная церемония дуэли взглядов двух бойцов. Она прошла в Абу-Даби на "Бойцовском острове" - специально взятом в аренде участке земли, который изолирован и внутри которого поддерживаются все необходимые меры в борьбе против коронавируса.

Отметим, что Ян и Альдо будут биться за звание чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Оба бойца а церемонии взвешивания показали одинаковый вес. Напомним, что главным событием шоу UFC 251 будет поединок за звание чемпиона в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем - Усман проведет защиту своего звания.

В со-главном поединке вечера промоушена пройдет встреча за звание чемпиона в полулегком весе. В октагоне Александер Волкановски будет давать реванш Максу Холлоуэю.

Начало основного карда боев на UFC 251 - после 5 часов утра по московскому времени 12 июля.

ufcrussia Уже завтра Пётр Ян и Жозе Алдо сразятся за вакантный титул легчайшего веса!

ИСТОЧНИК KP.RU