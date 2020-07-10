Церемония взвешивания UFC 251: Петр Ян и Жозе Альдо уложились в нормативы

10 Июль 2020 2020-07-10T21:20:30+03:00

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Рано утром 12 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове" пройдет первый из серии турниров UFC - "номерной" турнир 251. В основном карде соревнований пройдут три поединка за чемпионский пояс. Один из них - это встреча россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Альдо. Перед личной встречей бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Им необходимо было "попасть" в весовую категорию.

Итог церемонии взвешивания - оба бойца показали одинаковый вес в 61,2 кг. Участники двух других титульных встреч тоже оказались одинакового веса. Так, Макс Холлоуэй и Александер Волкановски весят по 65,7 кг. А вот выступающие в полусреднем весе Усман Камару и Хорхе Масвидаль — по 77,1 кг.

Турнир UFC 251 в Абу-Даби пройдет рано утром 12 июля и основной кард боев начнется с 5 часов утра по московскому времени.

UFC 251: Церемония взвешивания .

ИСТОЧНИК KP.RU