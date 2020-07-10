Анна Попова сообщила об успешном завершении доклинических испытаний вакцины от коронавируса

10 Июль 2020 2020-07-10T21:22:52+03:00

15 июля центр вирусологии "Вектор" выйдет на новый этап исследования прививки от COVID-19

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Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Она также отметила, что к клиническим испытаниям центр приступит 15 июля.

- Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику, - рассказала Анна Попова.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, разработка российской вакцины от коронавируса проходит в соответствии с заданным планом.

ИСТОЧНИК KP.RU