Анна Попова сообщила об успешном завершении доклинических испытаний вакцины от коронавируса
Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".
Она также отметила, что к клиническим испытаниям центр приступит 15 июля.
- Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику, - рассказала Анна Попова.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, разработка российской вакцины от коронавируса проходит в соответствии с заданным планом.
ИСТОЧНИК KP.RU