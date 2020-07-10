В игре Far Cry 6 сыграет звезда сериала "Во все тяжкие"

10 Июль 2020 2020-07-10T22:42:53+03:00

Джанкарло Эспозито сыграет одного из персонажей в игре Far Cry 6 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Актёр Джанкарло Эспозито, сыгравший Гуса в сериале "Во все тяжкие", сыграет также одного из персонажей игры Far Cry 6. По информации портала Comicbook, Эспозито предстанет в образе антагониста главного героя и диктатора Антона Кастильо.

О деталях ещё не вышедшей игры поклонники франшизы смогли узнать из-за утечки информации. После неё компания Ubisoft, разрабатывающая игру, опубликовала в Twitter видео с изображением персонажа Эспозито и подписью "Антону это не понравится".

Так французская компания ответила на утечку, произошедшую до Ubisoft Forward, которое пройдёт 12 июля в режиме онлайн. Именно на этом мероприятии студия презентует проект игры Far Cry 6.

Напомним, утечка произошла по вине гонконгского магазина PlayStation. В компании подтвердили участие Джанкарло Эспозито.

Также поклонники франшизы предполагают, что шестая часть станет предысторией третьей.

ИСТОЧНИК KP.RU