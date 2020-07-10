В России на коронавирус протестировали уже 13% населения

10 Июль 2020 2020-07-10T22:48:49+03:00

В РФ протестировали на COVID порядка 20 млн человек, или 13% населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России тест на выявление коронавируса провели уже 20 миллионам человек, что равняется примерно 13% всего населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Она также отметила, что она привела число протестированных граждан, при этом некоторые могли пройти тестирование несколько раз.

По данным оперштаба, в России проведено уже 22,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции.

- Если говорить о людях, это, как правило, процентов на 15 меньше - на 10−15 в разные периоды, цифры колеблются, - добавила главный санитарный врач России.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет и дальше снимать ограничения, а второй волны коронавируса в ближайшее время в Москве не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU