В России на коронавирус протестировали уже 13% населения
В России тест на выявление коронавируса провели уже 20 миллионам человек, что равняется примерно 13% всего населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".
Она также отметила, что она привела число протестированных граждан, при этом некоторые могли пройти тестирование несколько раз.
По данным оперштаба, в России проведено уже 22,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции.
- Если говорить о людях, это, как правило, процентов на 15 меньше - на 10−15 в разные периоды, цифры колеблются, - добавила главный санитарный врач России.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет и дальше снимать ограничения, а второй волны коронавируса в ближайшее время в Москве не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU