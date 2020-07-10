2020-07-10T23:01:29+03:00
В мире

В Сербии протестующие бросают петарды в здание парламента

Протесты в Белграде начались после ужесточения карантинных мер президентом страны
Ася КУЗНЕЦОВА
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Протесты в Сербии начались 8 июля из-за ведения президентом новых карантинных мерПротесты в Сербии начались 8 июля из-за ведения президентом новых карантинных мерФото: REUTERS
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В столице Сербии, Белграде, протестующие прорвали ограждение и забрасывают здание парламента петардами после того, как был ранен один из участников акции во время давки около ограждений, сообщает ТАСС.

Полицейские оказали помощь пострадавшему и задержали того, кто напал на него.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 8 июля центре Белграда начались массовые протесты после заявления президента Сербии Александра Вучича об ужесточении мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Протестующие смогли прорваться в парламент, но полицейские с прибывшим подкреплением смогли вскоре оттеснить их.

Оппозиция обвиняет руководство Сербии в несвоевременном проведении выборов и разрешении проводить массовые спортивные мероприятия, на которых было невозможно соблюсти меры безопасности.

Вечером 7 июля президент Вучич объявил введение комендантского часа. Он также сообщил, что в больницах находятся порядка четырёх тысяч пациентов с коронавирусом, а в Белграде почти не осталось свободных мест в стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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