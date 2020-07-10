В Сербии протестующие бросают петарды в здание парламента
В столице Сербии, Белграде, протестующие прорвали ограждение и забрасывают здание парламента петардами после того, как был ранен один из участников акции во время давки около ограждений, сообщает ТАСС.
Полицейские оказали помощь пострадавшему и задержали того, кто напал на него.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что 8 июля центре Белграда начались массовые протесты после заявления президента Сербии Александра Вучича об ужесточении мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Протестующие смогли прорваться в парламент, но полицейские с прибывшим подкреплением смогли вскоре оттеснить их.
Оппозиция обвиняет руководство Сербии в несвоевременном проведении выборов и разрешении проводить массовые спортивные мероприятия, на которых было невозможно соблюсти меры безопасности.
Вечером 7 июля президент Вучич объявил введение комендантского часа. Он также сообщил, что в больницах находятся порядка четырёх тысяч пациентов с коронавирусом, а в Белграде почти не осталось свободных мест в стационарах.
ИСТОЧНИК KP.RU