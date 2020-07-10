За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 29 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4116 человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
«В Москве скончались 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.
Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 228 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 637 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 163093 пациентов, за сутки – 1007.
Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.
«Красная зона».Предлагаем вам посмотреть, как устроена работа инфекционного отделения Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента России, где сотни медицинских работников, врачей и медсестёр, каждый день, не жалея себя, борются с COVID-19
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обследования после коронавируса: пульмонолог рассказал, как проверить реальное состояние легких
А также назвал тревожный признак после выздоровления, который может сигналить об осложнениях на органы дыхания (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»