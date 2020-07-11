Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев: «Российский АПК показал, что способен быстро адаптироваться к возникающим вызовам»

11 Июль 2020 2020-07-11T00:12:54+03:00

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Российский агропромышленный комплекс способен оперативно реагировать на внешние вызовы и быстро адаптироваться к сложным условиям, считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Глава Минсельхоза 10 июля посетил выставку «Всероссийский день поля – 2020», где рассказал о том, как на АПК повлияла пандемия коронавируса и неблагоприятная погода.

- На протяжении последних лет российский АПК показывает стабильный рост по всем основным направлениям, не только обеспечивая продовольственную безопасность страны, но наращивая ее экспортный потенциал. При этом позитивная динамика наблюдается вне зависимости от внешних погодных или макроэкономических факторов, что говорит о высокой устойчивости агропромышленного комплекса и его инвестиционной привлекательности, - отметил министр сельского хозяйства.

Вместе с тем Дмитрий Патрушев признает: пандемия коронавируса серьезно скажется на отечественных сельхозпроизводителях. В первую очередь это связано со снижением покупательской способности населения, приостановкой многих инвестиционных проектов и закрытием традиционных каналов сбыты продукции.

- Тем не менее, я уверен в сохранении позитивного результата по итогам года. Российский АПК показал, что способен быстро адаптироваться к возникающим вызовам и находить новые возможности для развития, - считает Дмитрий Патрушев. - По предварительной оценке, общий темп роста производства продукции АПК может составить порядка 102% к уровню 2019 года. Это будут очень неплохие результаты в текущих условиях, они позволят отчасти компенсировать снижение в других отраслях и в целом помогут быстрее восстановиться отечественной экономике.

Еще один неблагоприятный фактор, с которым в этом году пришлось столкнуться аграриям – погода. В некоторых регионах из-за засухи был введен режим ЧС.

- Минсельхоз держит эту ситуацию на постоянном контроле и находится в плотном взаимодействии с руководством субъектов, - отметил министр. - Вместе с тем серьезных опасений относительно валового сбора у нас нет, так как ожидается высокий урожай в целом ряде других регионов, в частности в Черноземье и Поволжье, где погода благоприятна.

В целом, по оценке Патрушева, посевная кампания в России прошла успешно. Засеяно около 80,2 млн га: это почти на 300 тысяч га больше, чем в 2019 году. Эксперты Минсельхоза прогнозируют высокий урожай зерна – более 122 млн. тонн.

- Это будет уже четвертый раз за последние пять лет, когда валовой сбор превысит отметку в 120 млн тонн, - подчеркнул Дмитрий Патрушев. - Соответственно, можно говорить об определенной закономерности в этой сфере и четко прослеживаемой тенденции к более широкому использованию селекционных достижений и современных агротехнологий, техническому обновлению отрасли.

Напомним, выставка «Всероссийский день поля» проводится ежегодно по инициативе Минсельхоза России. В этом году она проходит в Брянской области с 9 по 11 июля. Из-за пандемии коронавируса крупнейший отечественный агрофорум впервые проводится не только в традиционном, но и в виртуальном формате.