Полиция в Белграде для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ

11 Июль 2020 2020-07-11T00:56:42+03:00

Одного из протестующих у стен сербского парламента ранили ножом

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Полиции сербской столицы пришлось применить против собравшихся на площади у парламента в Белграде слезоточивый газ, чтобы остановить разбушевавшуюся толпу.

После того, как одного из демонстрантов в давке ранили ножом, участники акции протеста стали забрасывать здание Народной скупщины (парламента) Сербии камнями и петардами.

ИСТОЧНИК KP.RU