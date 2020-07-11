В Минкомсвязи рассказали о ближайших вывозных рейсах
График вылетов составлен до 19 июля
Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсовФото: Иван ВИСЛОВ
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В ночь на субботу, 11 июля, Минкомсвязь в социальной сети опубликовала обновленный график вывозных рейсов до 19 июля.
Так, уже в субботу на Родину смогут вернуться наши соотечественники, которые все еще остаются в Британии, Франции, Азербайджане и Молдавии. На этот день запланированы вылеты в Москву из Лондона и Парижа, а также рейсы «Баку – Жуковский» и «Кишинев – Краснодар».
ИСТОЧНИК KP.RU