В Минкомсвязи рассказали о ближайших вывозных рейсах

11 Июль 2020 2020-07-11T01:07:47+03:00

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В ночь на субботу, 11 июля, Минкомсвязь в социальной сети опубликовала обновленный график вывозных рейсов до 19 июля.

Так, уже в субботу на Родину смогут вернуться наши соотечественники, которые все еще остаются в Британии, Франции, Азербайджане и Молдавии. На этот день запланированы вылеты в Москву из Лондона и Парижа, а также рейсы «Баку – Жуковский» и «Кишинев – Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU