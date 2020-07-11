2020-07-11T01:37:26+03:00
В мире

Reuters: В США из-за коронавируса отложили возобновление казней

Семья одного из заключенных потребовала перенести исполнение смертного приговора в связи с пандемией
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Ранее сообщалось, что в Индиане казнят троих убийцРанее сообщалось, что в Индиане казнят троих убийцФото: REUTERS
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Федеральный судья США Джейн Магнус-Стинсон в пятницу вынесла постановление о приостановлении приведения в исполнение первого более чем за 15 лет смертного приговора преступнику, осужденному на федеральном уровне, передает агентство Reuters.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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