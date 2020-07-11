Reuters: В США из-за коронавируса отложили возобновление казней
Семья одного из заключенных потребовала перенести исполнение смертного приговора в связи с пандемией
Ранее сообщалось, что в Индиане казнят троих убийцФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Федеральный судья США Джейн Магнус-Стинсон в пятницу вынесла постановление о приостановлении приведения в исполнение первого более чем за 15 лет смертного приговора преступнику, осужденному на федеральном уровне, передает агентство Reuters.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU