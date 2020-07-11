2020-07-11T04:16:23+03:00
В мире

Илон Маск стал богаче мультимиллиардера Уоррена Баффета

Теперь основатель Tesla и SpaceX в списке богатейших людей мира занимает седьмое место
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон МаскОснователь компаний Tesla и SpaceX Илон МаскФото: REUTERS
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск «взлетел» в списке самых богатых людей в мире на седьмое место, теперь 49-летний американский изобретатель и предприниматель даже богаче самого успешного инвестора планеты – мультимиллиардера Уоррена Баффета, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, в пятницу, 10 июля, состояние главного исполнительного директора Tesla Inc. увеличилось на 6,1 миллиарда долларов после того, как акции автопроизводителя выросли в цене на 11%, и теперь оно оценивается в 70,5 миллиарда долларов. Уточняется, что Илон Маск владеет примерно пятой частью ценных бумаг компании, а также контрольным пакетом SpaceX на сумму около 15 миллиардов долларов.

Таким образом, Маск за один день обошел сразу нескольких миллиардеров в рейтинге мировых толстосумов: председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, которого называют «оракулом из Омахи», соучредителя компании Google Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, а также совладелицу L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс.

Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, которого Маск обозвал «подражателем». На втором месте – основатель Microsoft Билл Гейтс, замыкает тройку лидеров глава Facebook Марк Цукерберг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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