Стала известна дата возобновления сезона НХЛ

11 Июль 2020 2020-07-11T03:24:08+03:00

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В ночь на субботу, 11 июля, стала известна дата возобновления прерванного из-за пандемии коронавируса COVID-19 сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лига и профсоюз игроков (NHLPA) приняли новое коллективное соглашение, в котором прописан регламент продолжения нынешнего сезона.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, турнир возобновится 1 августа. В этот день после длительного перерыва (более четырех месяцев) стартуют матчи за Кубок Стэнли, в которых примут участие 24 команды.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте 2020 года НХЛ сообщила о приостановке регулярного сезона на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса в мире. Такое решение было принято после консультаций с медицинскими экспертами, а также на фоне приостановки сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

ИСТОЧНИК KP.RU