Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Белграде

11 Июль 2020 2020-07-11T03:44:59+03:00

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Все «хулиганы», устроившие беспорядки во время протестных демонстраций в Белграде, понесут заслуженное наказание. Об этом заявил президент Александр Вучич, который на данный момент находится во Франции с официальным визитом.

По его словам, в пятницу вечером сотрудники полиции полиция «полностью отошли» и старались быть «незаметными», однако митинговавшие на площади возле здания сербского парламента протестующие начали драться между собой. Поэтому полицейским пришлось предпринять решительные действия, чтобы защитить государственное учреждение и не допустить кровопролития.

«Исход ясен и однозначен. Хулиганы потерпят поражение, большинство из них будут арестованы, и они должны будут ответить за все злодеяния, в этом нет никаких сомнений», - заявил Вучич в своем телеобращении к соотечественникам из Парижа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты и беспорядки в Белграде начались после ужесточения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. А в пятницу вечером одного из протестующих в толпе ранили ножом, демонстранты стали забрасывать здание парламента петардами, и полиция применила слезоточивый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU