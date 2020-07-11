В Польше наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов

11 Июль 2020 2020-07-11T04:17:46+03:00

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский во втором туре поборется за пост президента Польши с Анджеем Дудой Фото: REUTERS

Любая агитация за Дуду или Тшасковского грозит нарушителю штрафом до $300 тысяч

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В субботу, 11 июля, в Польше наступил так называемый день тишины перед вторым туром президентских выборов, когда запрещены любые формы агитации, социологические опросы, публикация рейтингов кандидатов или обсуждение их программ.

Польская Государственная избирательная комиссия (ГИК) предупредила, что нарушителям грозит крупный штраф в размере от 500 тысяч до миллиона злотых (примерно от 150 до 300 тысяч долларов США).

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первом туре президентских выборов в Польше приняли участие 11 кандидатов, наибольшее число голосов набрали действующий президент Польши Анджей Дуда, за которого проголосовали 41,8% граждан, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционную партию «Гражданская платформа». Столичного градоначальника поддержали 30,4% избирателей.

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 12 июля. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и будут работать без перерыва до 21:00 (22:00 мск). Только после их закрытия можно будет публиковать предварительные итоги голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU