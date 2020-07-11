Депутат Рады напомнил Зеленскому его обещание отдать госдачи детям
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович возмущен тем, что нынешний президент Украины, который перед инаугурацией обещал не пользоваться государственными резиденциями и «отдать» их детям, переехал жить на госдачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.
«Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было», - напомнил Рабинович согражданам в эфире канала «112 Украина».
«Когда период «романтической юности» закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это «намного лучше», чем дети», - иронично пояснил поведение главы государства депутат.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вадим Рабинович, который прежде нещадно критиковал Петра Порошенко и во втором туре сам голосовал за «Слугу народа», заявил, что украинцы совершили ошибку, избрав президентом страны Зеленского: он всех обманул.
ИСТОЧНИК KP.RU
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