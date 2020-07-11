2020-07-11T04:40:46+03:00
Политика

Депутат Рады напомнил Зеленскому его обещание отдать госдачи детям

Ранее сообщалось, что «Слуга народа» переехал в резиденцию в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим РабиновичДепутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим РабиновичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович возмущен тем, что нынешний президент Украины, который перед инаугурацией обещал не пользоваться государственными резиденциями и «отдать» их детям, переехал жить на госдачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.

«Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было», - напомнил Рабинович согражданам в эфире канала «112 Украина».

«Когда период «романтической юности» закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это «намного лучше», чем дети», - иронично пояснил поведение главы государства депутат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вадим Рабинович, который прежде нещадно критиковал Петра Порошенко и во втором туре сам голосовал за «Слугу народа», заявил, что украинцы совершили ошибку, избрав президентом страны Зеленского: он всех обманул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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