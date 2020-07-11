Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся

11 Июль 2020 2020-07-11T05:15:54+03:00

ВОЗ с начала второй волны коронавируса в мире зафиксировала самое большое количество новых инфицированных

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За минувшие сутки в мире было выявлено рекордное число заразившихся COVID-19 с начала второй волны коронавируса – более 228 тысяч человек, общее число инфицированных за все время пандемии превысило 12,1 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 10 июля, медики в разных странах мира выявили 228102 случая заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии: ранее больше всего подтвержденных случаев – около 211 тысяч – было зафиксировано 4 июля.

Число умерших из-за COVID-19 во всем мире возросло до 551046, за прошедший день от пневмонии нового типа и других осложнений заболевания скончались 5565 пациентов с подтвержденным диагнозом. Накануне за сутки было выявлено 204967 случаев заражения и 5575 смертей.

Между тем, как писал сайт kp.ru, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупреждал, что пандемия еще не достигла своего пика, а распространение инфекции только ускоряется. Он обращал внимание на то, что некоторые страны столкнулись с ростом случаев заболевания после отмены карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU