2020-07-11T05:35:14+03:00
Политика

Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным по всем пунктам

Ожидается, что приговор обвиняемому в киберпреступлениях подсудимому будет вынесен 29 сентября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Чехия экстрадировала в 2018 году Никулина в США, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на американские сайты. Фото: кадр из передачи НТВЧехия экстрадировала в 2018 году Никулина в США, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на американские сайты. Фото: кадр из передачи НТВ
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Жюри присяжных в федеральном суде Северного округа Калифорнии в пятницу, 10 июля, признало экстрадированного из Чехии россиянина Евгения Никулина виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений.

Судья Уильям Алсап объявил, что это решение «было единодушным». Он также назвал дату, когда подсудимому будет вынесен приговор – 29 сентября 2020 года в 14:00 (00:00 30 сентября мск).

Адвокат россиянина Аркадий Бух сообщил, что защита намерена оспорить вынесенный присяжными вердикт.

«Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость», - сказал он в беседе с ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, изначально предполагалось, что приговор нашему соотечественнику в США будет вынесен весной этого года, однако начало слушаний несколько раз переносили, а потом процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Судебное разбирательство возобновилось 6 июля.

Напомним, в 2016 году Евгений Никулин был арестован в Праге по запросу Вашингтона. Американская сторона обвиняет его в хакерских атаках с целью доступа к данным социальной сети LinkedIn, а также фирм Dropbox и Formspring. В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии одобрил решение пражского горсуда о выдаче россиянина Соединенным Штатам, а в ночь на 30 марта 2018-го Никулина отправили в Калифорнию, не уведомив о высылке ни российское посольство, ни его адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU

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