МИД России: Выход США из ВОЗ отражает пренебрежение Штатов к приоритетам других стран

11 Июль 2020 2020-07-11T06:04:34+03:00

Решение выходе страны из Организации вступит в силу через год

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Выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отражает пренебрежение Вашингтона к приоритетам других членов мирового сообщества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя новость о том, что США уже уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ.

«Нам это решение представляется контрпродуктивным. Оно отражает все тот же курс на односторонние действия – пренебрежительные и игнорирующие приоритеты и подходы многих других членов международного сообщества», - заявил замглавы МИД в интервью телеканалу «Дума ТВ».

Дипломат отметил, что подобные решения, особенно если они принимаются во время пандемии, «не несут за собой ничего, кроме дальнейшей поляризации общественного мнения и дальнейшего ослабления многосторонних институтов».

Ранее на этой неделе официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США поставили Гутерриша в известность о намерении покинуть ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

Напомним, писал сайт kp.ru, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно критиковал ВОЗ. В частности, обвинял в якобы допущенных ею ошибках в борьбе с коронавирусом. Он также заявил, что найдет более эффективный способ потратить 500 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты каждый год направляют в бюджет ВОЗ.

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Демарш президента США не стал неожиданностью. Ранее в апреле он уже заявлял, что ВОЗ «облажалась» с коронавирусом, грозился реформировать ее, либо создать альтернативную международную организацию по здоровью. Теперь от угроз перешел к действиям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU